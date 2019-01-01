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رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

الخميس 14 نوفمبر 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد


الكويت /سما/

نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسمها، طارق المزرم، اليوم الخميس، قوله إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري.

كما نقلت "كونا" أيضا عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله: إنه لا نية لدى أمير البلاد لحل مجلس الأمة.

واضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة انه أوصل أمس الاربعاء رسالة الى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن المشكلة تكمن بعدم تجانس الفريق الحكومي وحتى يستمر المركب يجب ان يكون هناك فريق متجانس، مبيناً أن أمير البلاد اخبره بعدم وجود أي نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، إنما الأمر يحتاج الى اعادة ترتيب الفريق الحكومي.

تأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة والبرلمان بعد أن شهد الثلاثاء الماضي استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.

وأعلنت وزيرة الأشغال العامة، وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، استقالتها من مجلس الأمة تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف.

وقدم عشرة نواب طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء. ومن المقرر التصويت على هذا الطلب الأسبوع المقبل.

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