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إصابة عدد من طلبة "خضوري" بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الخميس 14 نوفمبر 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عدد من طلبة "خضوري" بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال


طولكرم / سما /

 أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في محيط حرم الجامعة من الجهة الغربية، المحاذية لإحدى البوابات العسكرية الإسرائيلية التي تفصل بين مدينة طولكرم وأراضي العام 1948.

وكان طلبة الجامعة قد خرجوا بمسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أمطرهم جنود الاحتلال بالأعيرة المطاطية، وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، حيث قامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بتقديم العلاج لهم، فيما أخلت إدارة الجامعة الطلبة والموظفين حفاظا على سلامتهم.

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