فلسطين تؤكد التزامها بتحسين الخدمات المقدمة في الصحة الإنجابية

نيروبي /سما/

أكد ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، التزام فلسطين بتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وتوسيع نطاقها لصالح النساء والرجال والبنات، وتخفيض معدل الوفيات والأمراض، والمضاعفات الوشيكة المهددة للحياة لدى الأمهات، لتعجيل تحقيق أولويات برنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية للعام 1994.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة "السكان والتنمية"، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بعنوان "25 عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية".

وشدد منصور على التزام فلسطين بخفض الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة الى 10% بحلول العام 2022، ودمج برامج التربية الجنسية الشاملة في جميع المدارس بحلول عام 2013، بالإضافة إلى إعطاء أولوية الفرص للفئات الشابة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل.

وبيّن أن فلسطين مستمرة في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، بما لا يتجاوز عام 2023، كما أقرت قانون رفع السن القانوني للزواج الى 18 عاما.

وتطرق منصور إلى الصعوبات التي تواجهها دولة فلسطين، في سبيل تنفيذ التزاماتها المتعلقة ببرنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وممارساته العنصرية الممنهجة، والتي كان آخرها العدوان الذي شنه على قطاع غزة، وراح ضحيته عشرات المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم نساء وأطفال.

وأكد أنه لا يمكن النهوض في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني للشعب الفلسطيني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحصول على الخدمات الأساسية، والوصول الى الموارد الطبيعية في ظل استمرار الاحتلال.

يشار إلى أن دولة فلسطين تشارك في المؤتمر ممثلة بالوفد الحكومي برئاسة السفير منصور، والممثل الدائم لدولة فلسطين لدى كينيا السفير حازم شبات، ومدير التخطيط والسياسات وتنسيق المساعدات في مكتب رئيس الوزراء اسطفان سلامة، ومدير عام التخطيط في الجهاز المركزي للإحصاء محمد العمري.

كما يشارك دبلوماسيون من سفارة فلسطين لدى كينيا أولغا بمباشي، وكل من بلال فنون وعبير عبد الحق عن وزارة الخارجية والمغتربين، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومجموعة من الشباب الفلسطينيين.