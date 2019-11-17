"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال للعام 2019.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني؛ إذ تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين على صعيد ترتيبات وإجراءات الامتحان، إذ أشارت اللجنة إلى أنه تم التعاطي الإيجابي بأقصى درجات المرونة والمسؤولية العالية في هذا السياق؛ بما يعزز صمود الأسرى ويحافظ على حقهم في التعلم.

ولفتت اللجنة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.pna.ps وصفحات مديرياتها، وكذلك موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين www.Cda.gov.ps، مشيرةً إلى أنه سيتم توزيع كشوف العلامات يوم الأحد 17/11/2019 في المديريات.

وأوضحت لجنة الامتحانات أن عدد المتقدمين لهذا الامتحان بلغ 619 أسيراً موزعين على 11 معتقلاً، من ضمنهم 6 أسيرات، إذ بلغ عدد الناجحين 427 متقدما/ة، بنسبة عامة بلغت 68.98%.

وتوجهت وزارة التربية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتحية والتقدير لأسرانا البواسل، مهنئةً الناجحين وذويهم على هذا الإنجاز الذي تحقق بالرغم من كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال ويهدف من خلالها لحرمان الأسرى من التعليم والعيش بكرامة.