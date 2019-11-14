المشهراوي : المقاومة بغزة نجحت في أن تقرر لدولة نووية متى يذهب طلابها للمدارس ومتى يحق لسكانها التجول

غزة/سما/

اعتبر القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي سمير المشهراوي، أن اتفاق فصائل المقاومة على تصدر سرايا القدس للمشهد في مواجهة عدوان الاحتلال خلال اليومين الماضيين هو نقطة قوة وليس ضعف، ونعتقد أن الأخوة في قيادة الجهاد الإسلامي يتفهمون ذلك، إن لم يكن الأمر قد تم بتنسيق وتفاهم، وإن كان ذلك ما حدث؛ سأكون في غاية السعادة أن نصل لهذا المستوى من إدارة معاركنا عسكرياً وسياسياً.

وقال مشهراوي، في تصريحات اليوم الخميس 14/11/2019، "أقول لمن يحسبون عدد شهدائنا ولا يوجد قتلى في الطرف الآخر"، موضحا أن المقاومة نجحت في أن تقرر لدولة نووية متى يذهب طلابها للمدارس ومتى تغلق مصانعها ومتى يحق لسكانها التجول، فهناك مليون طالب إسرائيلي مكثوا في منازلهم ليومين على الأقل .

وتابع القيادي الفلسطيني، "صحيح نحن ندفع ثمناً باهظاً ودماؤنا ليست رخيصة، ولكن إسرائيل دفعت ثمناً أكبر خلال الأيام الماضية معنوياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً (بمعنى نظرية الردع)، تخيلوا لو أن هذه القدرات المشرّفة والتي تمثل كبرياءنا الفلسطيني وكرامتنا وعزتنا، لو أنها وجدت قيادة سياسية تستثمرها وتحفظ ماء وجهها وتقطف ثمارها، لكنا بألف خير".

وأضاف "ولا تنسوا بأننا في فتح أصحاب الطلقة الأولى، متى تساوت خسائرنا مع خسائر العدو؟، لقد قدمنا آلاف الشهداء وحروب في المخيمات في لبنان وفي الضفة والقطاع وغيرها ، وكنا نحتفل بانتصاراتنا ونهلل ونكبر".

وقال "وما نموذج جنين بالأمس القريب خلال انتفاضة الأقصى والمعركة الدامية والدمار الهائل الذي حدث، وخرج الشهيد أبو عمار يتحدث عن انتصار المخيم واصفاً إياها بجنينجراد".

وأكمل المشهراوي "لذلك علينا كفتحاويين تحديداً ألا نذهب لتسخيف المقاومة أو التقليل من شأنها، لأننا أصل الحكاية وأصل المقاومة، فلا نتناقض مع تاريخنا ولا نتنكر لتلال من عظام الشهداء، مأخذنا الوحيد وحسرتنا، ان هذه التضحيات بامكانها تحقيق الكثير من الإنجازات لشعبنا وقضيتنا لو تحققت وحدتنا الوطنية "