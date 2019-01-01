الاحتلال يسمح للصيادين بدخول البحر بعد سريان وقف إطلاق النار

غزة / سما /

سمح الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بعودة الصيادين بدخول البحر من ميناء غزة، إلى ما كانت عليه سابقة، بعد إعلان سريان وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، أنّ الاحتلال سمح للصيادين بدخول البحر من الميناء حتى شماله لمسافه 6 ميل، ومن ذات المكان حتى رفح جنوبًا مسافة 12 ميل.

واوضح أن الاحتلال سمح لمراكب الجر "الصيد" الدخول في عرض البحر لمسافة 15 ميل.

وأبلغ الاحتلال الشؤون المدنية بعودة مساحة الصيد إلى ما كانت عليه قبل العدوان الأخير على غزة "صيحة الفجر"، إضافة إلى فتح بوابة بيت حانون وعمله كالمعتاد.