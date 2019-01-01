الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم ويسمح للصيادين بالإبحار

غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، يوم الأحد المقبل، بعد إغلاق دام ثلاثة أيام بفعل العدوان على القطاع.

وبحسب اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع، فإن المعبر سيغلق غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت، بسبب الإجازة الأسبوعية، وبذلك يكون أغلق خمسة أيام.

ويعاود المعبر عمله بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل. فيما يتوقع أن يفتح حاجز بيت حانون "معبر إيرز" غداً بشكل جزئي ويعود للعمل بشكل طبيعي يوم الأحد.

وفي السياق ذاته، أعلن الاحتلال اعادة فتح الطرق التي تم اغلاقها في غلاف غزة، كما قرر فتح البحر من جديد بنفس المساحة القديمة أمام حركة الصيادين، وهي مابين 6 إلى 9 أميال بحرية.