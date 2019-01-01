  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي: معركتنا مفتوحة مع الاحتلال ونتنياهو لهث خلف التهدئة

الخميس 14 نوفمبر 2019 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: معركتنا مفتوحة مع الاحتلال ونتنياهو لهث خلف التهدئة


غزة / سما /

قال محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إن المعركة مع الاحتلال مفتوحة، وأن الاحتلال ماكر وليس هناك شيء يلزمه إلا المقاومة وقوة ردعها.

واعتبر الهندي في تصريحات لإذاعة القدس بغزة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قام بمغامرة للتغطية على فشله في تشكيل حكومة يمينية، وحاول أن يُظهر أنه رجل الأمن الأول في اسرائيل.

وأضاف "نتنياهو توهم عندما حاول عزل عملية الاغتيال بأنها عملية استثنائية والتشهير بالشهيد أبو العطا بالاتهامات له بالخروج عن الإجماع الوطني".

وأشار إلى أن صواريخ سرايا القدس وصلت إلى العمق ووضعت نتنياهو في مأزق كبير، وشلت نصف دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن نتنياهو حاول الحصول على وقف للنار منذ الساعة الأولى من خلال الاتصالات، ولكن المقاومة جعلت نتنياهو يلهث خلف التهدئة.

وقال "فلسطينياً حافظنا على قوة الردع ورسمنا صورة مشرفة للشعب الفلسطيني، وكان هناك استعداد للاستمرار في التصعيد، ومسيرة الشهيد أبو العطا هي بمثابة استفتاء شعبي على خيار المقاومة".

وبشأن شروط الجهاد الإسلامي للتهدئة، قال الهندي "الشروط التي تحدثنا عنها هي شروط واقعية، والاحتلال هو الذي تملص من التفاهمات منها، وتراجع عن أية تفاهمات تحافظ على حياة المواطنين على الحدود".

وشدد على أن الاعتداء على أي مواطن من أي فصيل كان، هو اعتداء على الجميع مشيرًا إلى أن الاحتلال على مدار الوقت يعتدي على الفلسطينيين.

وقال "سرايا القدس تحملت قرار المواجهة والذي جاء في ظل توافق وطني، ونحن لا نفرق بين أي فرد من الشعب الفلسطيني وهذا واجب الفصائل الفلسطينية".

وأكد على أن الشعب الفلسطيني قادر ومستمر في التضحية، وسيواصل المشوار حتى نيل حقوقه كاملة.

الأكثر قراءة اليوم

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

ردا على النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

الحرس الثوري الإيراني يعلق على اغتيال أبو العطا وهذا ما قاله ..

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

جولة القتال الاخيرة..الرابحون و الخاسرون د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

المشهراوي : المقاومة بغزة نجحت في أن تقرر لدولة نووية متى يذهب طلابها للمدارس ومتى يحق لسكانها التجول

جولة القتال الاخيرة..الرابحون و الخاسرون د. سفيان ابو زايدة

20191114105328

جيش الاحتلال يزعم : حرية عمل كاملة بالقطاع و نجحنا في الفصل بين حماس والجهاد

الشهيد رسمي أبو ملحوس

الاحتلال يعلن اغتياله لأحد قادة الجهاد الاسلامي الليلة الماضية

مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات وإطلاق النار على المتظاهرين