تشييع حاشد لجثامين شهداء العدوان على غزة

غزة / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، جثامين عدداً من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان الذي بدأته فجر يوم الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وانطلقت مواكب التشييع من مناطق مختلفة من القطاع، لتشييع جثامين الشهداء من رفح ودير البلح والنصيرات ومدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأت عملية تشييع الشهداء الثمانية من عائلة أبو حلموس في منطقة دير البلح وسط القطاع، انطلاقًا من مستشفى شهداء الأقصى، ثم إلى منزل أقربائهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم، قبل أن تؤدي الصلاة ويتم دفنهم في مقبرة الشهداء بالمنطقة.

كما شيع شهيدين في رفح، وشهيد في مدينة غزة، وشهيد في شمال قطاع غزة.

ورفع المشيعون في جميع الجنازات العلم الفلسطيني ورايات الفصائل المختلفة، مرددين شعارات غاضبة.