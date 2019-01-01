الديمقراطية تدعو للتحقيق في جرائم الإحتلال

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بصمود شعبنا الباسل ومقاومته الشجاعة في قطاع غزة، في مواجهة العدوان لدولة الإحتلال.

وثمنت الجبهة عالياً الوحدة الميدانية للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، المؤلفة في غرفة العمليات المشتركة، ووعيها السياسي العميق، ونجاحها في تجاوز وإجهاض المناورة الإسرائيلية للتلاعب على الأوضاع الفلسطينية، وإدعاءها تحييد بعض الأجنحة، للإستفراد بجناح عسكري دون أخر، ما يضعف صمود شعبنا، ويلغي وحدته، ويزرع الشك في صفوف فصائله وأجنحتها المقاتلة.

وأضافت الجبهة إن رضوخ قوات الإحتلال لوقف إطلاق النار، أبرز هشاشة مواقف نتنياهو الذي هدد بإدامة العدوان ليومين جديدين، وأكد مدى قدرة مقاومتنا الباسلة على التأثير على قرار القيادة الإسرائيلية وإرغامها على الرضوخ لشروط غرفة العمليات المشتركة.

وحذرت الجبهة من أن تمر جريمة العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومقاومته وقيادتها، دون حساب، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات المحايدة في الوقائع الدموية التي صنعتها قوات الإحتلال، وتفجير الوضع في قطاع غزة، وإستهداف المناطق المدنية في أنحاء القطاع، كما في مدينة دمشق.

وأكدت الجبهة ثقتها إن شعبنا الفلسطيني، وهو يخوض بشرف إحدى معاركه الوطنية، لن يتردد على الإطلاق في مواصلة النضال بكل الأشكال والأساليب المتاحة إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا المحتلة في الحرب العدوانية في حزيران/يونيو/67.