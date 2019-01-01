مجلي:المواجهة الأخيرة في غزة أظهرت مدى حاجة شعبنا الى انتخابات عامة وانهاء الانقسام

واشنطن/وكالات/



قال رئيس الكونغرس الاقتصادي الفلسطيني العالمي الدكتور عدنان مجلي ان المواجهة الأخيرة في قطاع غزة أظهرت مدى حاجة شعبنا الى انتخابات عامة والى إنهاء الانقسام.

واضاف في بيان صحفي ان هذه الجولة بينت حاجة شعبنا الماسة الى انتخابات تقود الى إنشاء حكومة مسؤولة مسؤولية تامة عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية، وإجراء إصلاحات شاملة تحت رقابة برلمانية تامة.

ومضى يقول: "ادى توقف العملية الديمقراطية في فلسطين منذ الانقسام الى حدوث تفتت في الموقف الوطني والى وضع الأجندات الشخصية والفصائلية فوق المصالح الوطنية العليا، والى تراجع عوامل الوحدة والصمود وتعزيز الفساد والنزعات السلطوية.

وقال ان الجولة الأخيرة من المواجهة وما نجم عنها أظهرت مدى حاجة شعبنا الىى حوار وطني بين مختلف القوى السياسية الفلسطينية يقود لإنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات عامة تقود الى توحيد كل القوى تحت قيادة وطنية مسؤولة عن اتخاذ القرارات المصيرية خاصة المتعلقة بأشكال المقاومة والعمل السياسي والعسكري والتنمية الاقتصادية.

وجدد مجلي عرض مبادرته لإنهاء الانقسام التي تقوم على اعتبار قطاع غزة الجزء المحرر من الوطن، وتوحيد كل القوى والتشكيلات العسكرية ضمن جيش وطني فلسطيني يعمل تحت القيادة السياسية التي ينتخبها شعبنا وفق مبدأ التمثيل النسبي.

وقال ان خطوة من هذا النوع ستكون البداية في إنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن والنظام السياسي واعادة إعمار قطاع غزة وتوفير سبل العيش الكريم لأبناءه الذين يعيشون في ظل حصار مستمر منذ 12 عاما، دفع بأكثر من 50 في المئة من ابناءه القادرين على العمل الى البطالة والفقر والجوع، وعطل طاقاتهم الإنتاجية وقاد الكثير منهم الى الهجرة.