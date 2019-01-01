نتنياهو: من يستهدف المدنيين هو مجرم حرب

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، بعثة لكبار المسؤولين في منظمة "إيباك" اليهودية-الأميركية، وأطلعهم على مجريات الأحداث في غزة وقال "أهم النقاط في القانون الدولي وخاصة في قوانين الحرب، هي بأنه يوجد خط فاصل بين المقاتلين والمدنيين. لا يجوز استهداف المدنيين الأبرياء. هناك أحيان يتم تجاوز هذا الخط من غير قصد، ولكن لا يجوز تجاوزه بشكل متعمد. من يستهدف المدنيين هو مجرم حرب".

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو أنه أكد على أن "الإرهابيون، بمن فيهم الإرهابيون في قطاع غزة، يقومون بالعكس التام. إنهم يسددون نيرانهم إلى المدنيين بشكل متعمد. إنهم يستهدفون مدننا، إنهم استهدفوا أشكلون اليوم، ويستهدفون البلدات الواقعة بالقرب من الحدود، وتل أبيب والقدس. إنهم يريدون المساس بالمدنيين بشكل متعمد".

وتابع "وعندئذ هم يرتكبون جريمة حرب أخرى: إنهم لا يستهدفون المدنيين بشكل متعمد فحسب، بل يتسترون وراء المدنيين الفلسطينيين في مناطق سكنية، لأنهم يعلمون بأننا نحاول تجنب المس بالمدنيين قدر الإمكان، ولن نستهدفهم في تلك المخابئ".

وقال "إنهم يرتكبون فعلا جريمة حرب مزدوجة، إنهم يستهدفون المدنيين قصدا، ويختبؤون وراء المدنيين في محاولة لنيل حصانة، تمكنهم من مواصلة القيام بذلك".

كما تطرق نتنياهو إلى قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنات الإسرائيلية وقال، إنه "في الوقت الذي يختار الاتحاد الأوروبي عدم الانضمام إلى فرض العقوبات على إيران، إنه يفرض قيودا اقتصادية وسياسية على إسرائيل"، شاكرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، على وقوفهما "الحازم إلى جانب إسرائيل" في هذا الشأن.