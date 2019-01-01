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ليبرمان : الجهاد شل اسرائيل 3 أيام ونتنياهو ينسق مع حماس وإنتصرت إيران

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : الجهاد شل اسرائيل 3 أيام ونتنياهو ينسق مع حماس وإنتصرت إيران


القدس المحتلة / سما /

اتهم  وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ومن خلال مقابلة اجرتها معه اذاعة الجيش الاسرائيلي، اتهم نتانياهو بتضليل الجمهور الاسرائيلي وخداعه من خلال شعارات لا قيمة لها على الارض.

وقال بكل وضوح "ان هناك جهة واحدة انتصرت في هذه المعركة وهي ايران، وان هناك جهة واحدة خسرت وهي اسرائيل".

وأضاف ليبرمان: تنظيم صغير مثل الجهاد الاسلامي حظر التجوال على اسرائيل ثلاثة أيام ويأتي نتانياهو ويقول انتصرنا !!! .

وأضاف (ان نتانياهو يخلق نموذج حزب الله في غزة وبعد عدة سنوات ستكون حماس اقوى من حزب الله وتملك اسلحة مدمرة لان نتانياهو ينسق مع حماس ويسهل دعمها بالمال وتثبيت سلطتها. هذه هي الحقيقة. وليست الحقيقة أن اسرائيل تحتفل بالانتصار على منظمة صغيرة مثل الجهاد الاسلامي استطاعت قصف تل ابيب وغوش دان ودفع سكان عسقلان ليعيشوا ثلاثة أيام في الملاجئ.

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