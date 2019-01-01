مصور يشاهد "شبح الجبل" مرتين في حياته

وكالات / سما /

كان "شبح الجبال" يعتبر مخلوقا خارقا يدعى الرجل الكبير الرمادي، وقد تبين في زمننا هذا أن الشبح هو في الواقع ظاهرة طبيعية ناتجة عن انكسار أشعة الضوء عند النظر نحو قمة جبل.

يمارس المصور النرويجي، سفين نوردروم، مهنته التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 15 عاما، ساعيا وراء اللحظات الخاصة والأشكال الغريبة، التي يعثر عليها في المناطق الحضرية والريفية.

وحين تواجده على إحدى تلال العاصمة النرويجية، أوسلو، لاحظ نوردروم ظلا جميلا ومفاجئا، كان قد دفعه لالتقاط صورته وتخزينها بذاكرة كاميرته.

وفي حديثه مع موقع "CNN"، قال المصور النرويجي: "يظهر الشبح عندما تشرق الشمس وراء الشخص المراقب، الذي ينظر من قمة التلة أو الجبل في الضباب".

وكان نوردروم قد شهد هذه الظاهرة مرتين في حياته، واصفا إياها بـ"لحظة جميلة ومفاجئة للغاية".

وتمنى المصور النرويجي أن تخلق صوره التي يحرص على التقاطها نوعا من التعجب والدهشة لدى العديد من الناس.

وتحدث ظاهرة "شبح الجبال" (شبح بروكن) عادة في وقت الضباب ويمكن أن تراها حين تقف أعلى الجبل والشمس تشرق من ورائك، حيث يظهر ظل محاط بقوس قزح.

وغالبا ما يكون الشبح أكبر من الشخص الذي يراقبه مما يعطي انطباعًا بوجود نوع من المخلوقات الرمادية العملاقة، ويستطيع الشبح أن يتحرك أحياناً بشكل مفاجئ بسبب تحرك طبقة السحب واختلاف كثافة السحب.

ونشأ مصطلح شبح بروكن في ألمانيا وبروكن هي أعلى قمة على جبال هارز وغالبا ما يغطيها الغيوم أو الضباب.