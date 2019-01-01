  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصور يشاهد "شبح الجبل" مرتين في حياته

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصور يشاهد "شبح الجبل" مرتين في حياته


وكالات / سما /

كان "شبح الجبال" يعتبر مخلوقا خارقا يدعى الرجل الكبير الرمادي، وقد تبين في زمننا هذا أن الشبح هو في الواقع ظاهرة طبيعية ناتجة عن انكسار أشعة الضوء عند النظر نحو قمة جبل.

يمارس المصور النرويجي، سفين نوردروم، مهنته التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 15 عاما، ساعيا وراء اللحظات الخاصة والأشكال الغريبة، التي يعثر عليها في المناطق الحضرية والريفية.

وحين تواجده على إحدى تلال العاصمة النرويجية، أوسلو، لاحظ نوردروم ظلا جميلا ومفاجئا، كان قد دفعه لالتقاط صورته وتخزينها بذاكرة كاميرته.

وفي حديثه مع موقع "CNN"، قال المصور النرويجي: "يظهر الشبح عندما تشرق الشمس وراء الشخص المراقب، الذي ينظر من قمة التلة أو الجبل في الضباب". 

وكان نوردروم قد شهد هذه الظاهرة مرتين في حياته، واصفا إياها بـ"لحظة جميلة ومفاجئة للغاية".

وتمنى المصور النرويجي أن تخلق صوره التي يحرص على التقاطها نوعا من التعجب والدهشة لدى العديد من الناس.

وتحدث ظاهرة "شبح الجبال" (شبح بروكن) عادة في وقت الضباب ويمكن أن تراها حين تقف أعلى الجبل والشمس تشرق من ورائك، حيث يظهر ظل محاط بقوس قزح.

وغالبا ما يكون الشبح أكبر من الشخص الذي يراقبه مما يعطي انطباعًا بوجود نوع من المخلوقات الرمادية العملاقة، ويستطيع الشبح أن يتحرك أحياناً بشكل مفاجئ بسبب تحرك طبقة السحب واختلاف كثافة السحب.

ونشأ مصطلح شبح بروكن في ألمانيا وبروكن هي أعلى قمة على جبال هارز وغالبا ما يغطيها الغيوم أو الضباب.

#مصور #شبح الجبل

الأكثر قراءة اليوم

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

ردا على النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

فيديو: مشادة كلامية بين الطيبي ونتنياهو في الكنيست بسبب أحداث غزة

الأخبار الرئيسية

الشهيد رسمي أبو ملحوس

الاحتلال يعلن اغتياله لأحد قادة الجهاد الاسلامي الليلة الماضية

مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات وإطلاق النار على المتظاهرين

قصف

جيش الاحتلال يعلن انتهاء "خطة الحزام الاسود": قتلنا حوالي 25 مسلحا ودمرنا التالي ..

الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

ميلادينوف : "الساعات القادمة حاسمة" و يدعو لضبط النفس