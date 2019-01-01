هكذا علق السياسيون في إسرائيل على انتهاء التصعيد بغزة

القدس المحتلة / سما /

بعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، بدأت تتوالي تصريحات السياسيين في إسرائيل، تعقيبا على هذه الجولة، وكانت على النحو التالي:

قال وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت وزير الجيش نفتالي بينت: قواعد اللعبة الجديدة واضحة: "الجيش سوف يعمل بأريحية كاملة في قطاع غزة، بدون أي قيود".

أما وزير الهجرة، وعضو الكابينت يوأف جلانت، فأكد ان إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات أو اطلاق النار تجاه المتظاهرين بمسيرات العودة.

من جانبه صرح نائب وزير الجيش، عضو الكنيست أفي ديختر: أن إسرائيل حققت أهدافها من هذه الحملة، ونحت في تصفية أبو العطا، من خلال جولة قصيرة بغزة".

كما صرح وزير الجيش الأسبق، وزعيم حزب يسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان: "أن نتنياهو خضع مجددا للإرهاب الفلسطيني، وانه وافق على التهدئة من اجل أهداف سياسية شخصية".

هذا واعتبر عضو الكنيست عضو الكنيست "عوفر شيلح" من حزب "حول لفان: "إن الجهاد الإسلامي حققت صورة الانتصار عندما قصفت تل أبيب، وشلت حركتها لمدة ثلاثة أيام، وجعلتنا كالرهائن بالمدينة".

وانتقد عضو الكنيست، والرقم الثاني بحزب "كحول لفان" يائير لبيد، اتفاق التهدئة، معتبرا أن الردع الإسرائيلي، لم يعد موجودا أمام غزة، وأن سكان الجنوب لم يشعروا بالأمن.

وأضاف لابيد: أن "إنجاز اغتيال أبو العطا، قابله إنجاز لحركة الجهاد، باستطاعتها إطلاق 400 صاروخ تجاه إسرائيل، وان حماس ستطلق أكثر من هذا العدد في التصعيد القادم، والحملة لم تغيير أي شيء من الواقع".

أما عضو الكنيست "تمار زيندربيرغ" عن حزب ميرتس، فباركت التوصل لا تفاق تهدئة، معتبرة أن اتفاقيات وقف اطلاق النار مع غزة، لن تؤدي الى حلول، مشيرة الى انه يجب التوصل الى اتفاق مع غزة، واتفاق سياسي عام مع الفلسطينيين".

هذا وأكد عضو الكنيست "عوزي هندل" عن حزب كحلول لفان، أنه لا توجد أي ضمانات لعد م تكرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تجاه إسرائيل.

كما صرح عضو الكنيست عوفر كسيف، من القائمة العربية المشتركة، أن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل تعتقد أن الحملة ستؤدي الى تحقيق الهدوء والأمن بالجنوب، متسائلا: "هل يشعر سكان الجنوب بالأمن والهدوء؟

وأضاف كسيف، أن "رئيس الوزراء نتنياهو، لا يأبه بسكان الجنوب والغلاف، وهدفه الخروج من أزماته السياسية، وكل هدفه هو النجاة والبقاء السياسي".

ولفت عضو الكنيست كاسيف، الى أن سكان الجنوب والغلاف، لن يشعروا بالأمن والهدوء، طالما سكان قطاع غزة، تحت الحصار والجوع، مشيراً الى انه لن يتحقق الأمن والهدوء بالغلاف، إلا برفع الحصار عن غزة.