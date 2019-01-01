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سايمون كويل يكشف عن سر تحوله إلى "أب أفضل"

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سايمون كويل يكشف عن سر تحوله إلى "أب أفضل"


وكالات / سما /

قال المحكّم البريطاني الشهير في برامج استعراض المواهب، سايمون كويل، إن النظام الغذائي النباتي الذي يتبعه حاليا، جعل منه "أب أفضل".

وذكر اليوم الخميس موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، أن الاعلامي المعروف، خسر نحو 10 كيلوجرامات من وزنه منذ أن توقف عن تناول المنتجات الحيوانية وبدأ في تناول المواد الغذائية النباتية ذات السعرات الحرارية الاقل.

وقال كويل (60 عاما) في برنامج تلفزيوني إن اسلوب حياته الحالي قد تغير، مما أعطاه "طاقة" أكبر، تساعده عندما يتعامل مع ابنه الوحيد "إيريك" ذو الخمس سنوات، الذي أنجبه من صديقته لورين سيلفرمان.

وأضاف كويل أنه بعد أن اتبع النظام الغذائي الجديد، صارت "ذاكرتي أفضل وطاقتي أفضل"، موضحا: "عندما يكون لديك طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، فإنك يجب أن تكون قادرا على مسايرته.. فإن حجم الطاقة التي يتمتع بها لا يُصَدَق".

وأشار كويل إلى أنه يعتزم الالتزام بنظامه الغذائي خلال فترة الأعياد المقبلة أيضا، وذلك على الرغم من أن عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) تعتبر مرادفا للأطعمة الشهية واللذيذة.

#سايمون كويل

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