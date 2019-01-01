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رغم التهدئة.. إطلاق رشقة صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم التهدئة.. إطلاق رشقة صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"


القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق رشقة صاروخية من خمس قذائف صاروخية، من قطاع غزة  اليوم الخميس، فيما ذكر أن منظومة "القبة الحديدية"، اعترضت اثنتين منها؛ على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأعقبت الرشقة الصاروخية، دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة، صباح اليوم، شملت مناطق المجلس الاستيطاني"إشكول" و"سدوت هنيغيف"، و"نتيفوت". 

فيما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بإصابة امرأة بالهلع من جراء سقوط قذيفة في "نتيفوت". 

وبحسب المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، رون بن يشاي، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الإطلاق تم بواسطة ناشطين من حركة "الجهاد الإسلامي" غير راضين عن نتائج الجولة الأخيرة.

وأضاف بن يشاي أن "الجيش الإسرائيلي لا ترى ذلك حدثًا مهمًا، وتعتبره من ‘حيز الكبح‘ الذي يرافق كل جولة"، وأضاف أن "الجيش أبقى على تعليمان قيادة الجبهة الداخلية في منطقة غلاف غزة، بانتظار معرفة مدى تطور الأحداث".

يأتي ذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، تم التوصل إليه بوساطة مصرية وأممية، بدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف، فجر اليوم.

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