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ضبط أكثر من طن من الكوكايين في حاوية موز

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط أكثر من طن من الكوكايين في حاوية موز


وكالات / سما /

ضبطت الشرطة في جنوب إيطاليا أكثر من طن من الكوكايين مخبأة في حاوية مبردة متجهة إلى ألمانيا تستخدم لنقل الموز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن المخدرات، التي تبلغ قيمتها بسعر السوق 275 مليون دولار تقريبا، تم تقسيمها إلى 144 عبوة مخبأة في حاوية قادمة من أمريكا الجنوبية. وأضافت أنه وفقا لوثائق الشحن، فإن الحاوية كانت متجهة إلى ألمانيا.

وضبطت المخدرات شرطة كارابينيري (قوات الدرك الوطني)، بمساعدة من هيئة الجمارك والشرطة الدولية (إنتربول)، في ميناء جيويا تاورو في إقليم كالابريا بالقرب من مضيق ميسينا.

ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة القول إن المخدرات اكتُشفت بعد أن فحصت الجمارك عددا قليلا من الحاويات المنقولة على السفينة نفسها من أمريكا الجنوبية.

#الكوكايين #الموز

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