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سعي فلسطيني لحماية دولية ومحاسبة الاحتلال

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعي فلسطيني لحماية دولية ومحاسبة الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، صالح رأفت، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، إن القيادة ستتخذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وللمطالبة بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا.

وأوضح رأفت، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أراد ابعاد الأنظار عن قضايا الفساد التي تلاحقه وعن أزمة تشكيل حكومة الاحتلال من خلال شن عدوان على القطاع وتنفيذ الاغتيالات في غزة وسوريا.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في مدينة طنجة في المغرب، بضرورة ادانة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا في المحكمة الجنائية الدولية.

واشار ان هذه الجرائم تؤكد من جديد ضرورة ادانة الاحتلال، و ليس البحث عن تبريرات له، و أن من يصدر قرار الاغتيال هو كمن يضغط على زناد البندقية وان جميعهم مجرمو حرب مكانهم يجب ان يكون في محكمة الجنائية الدولية.

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