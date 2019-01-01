244 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة / سما /

اقتحم 244 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، بأن 99 مستوطنا و97 طالبا من طلبة المعاهد الدينية والجامعات الإسرائيلية، و40 موظفا من حكومة الاحتلال، و8 من عناصر المخابرات، اقتحموا باحات "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية.

وأضافت ان المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولاتهم أداء طقوس تلمودية فيه، قبل مغادرته من باب السلسلة.