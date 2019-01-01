خلال العدوان: ستة شهداء من الطلاب وتضرر 15 مدرسة

غزة / سما /

استشهد ستة طلاب وتضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين

وقالت وزراة التربية والتعليم بغزة ان الشهداء هم الطالب: محمد عطية حمودة من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، الشهيد الطالب: إسماعيل عبد العال من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة ،الشهيد الطالب: أمير عياد في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة المشتركة الصف الثاني ، الشهيد مهند رسمي السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن

كما اصيب المئات من الأطفال بحالات هلع وخوف نتيجة القصف الاسرائيلي الذي استهدف بيوت الآمنين.

وأوضح البيان ان 15 مدرسة تضررت وشملت الأضرار انهيار جدران مدارس وتصدعات فصول وتحطيم أبواب ونوافذ ووصول الحجارة وشظايا القذائف الاسرائيلية إلى داخل الفصول وساحات المدارس.

واعتبرت الوزارة ان إقدام الاحتلال على استهداف الأطفال والمؤسسات التعليمية هو انتهاك خطير للمواثيق والأعراف الدولية وهذا يتطلب من كافة المؤسسات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية .