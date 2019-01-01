  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أغلب الألمان يتسوقون عبر الإنترنت

الخميس 14 نوفمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أغلب الألمان يتسوقون عبر الإنترنت


وكالات / سما /

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن أغلب الألمان يتسوقون إلكترونيا بشكل روتيني.

تبين من خلال الاستطلاع الذي أجرته شركة "PwC" للخدمات الاستشارية ونشرت نتيجته اليوم الخميس أن ثلاثة أرباع الألمان يتبضعون مرة على الأقل شهريا عبر الإنترنت.

بل إن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع يتسوقون إلكترونيا مرة كل أسبوع.

وتبين من خلال الاستطلاع أن التسوق الإلكتروني ازداد عبر أجهزة الهاتف الذكي.

وتوقع معدو الاستطلاع استمرار تزايد التسوق الإلكتروني في السنوات المقبلة وبقاءه محفزا أساسيا للنمو الاقتصادي في ألمانيا.

وتنبأ معدو الاستطلاع ارتفاع المبيعات التي تتم عبر الإنترنت عام 2022 مرة أخرى وبنسبة 8%، في حين لن ترتفع الأرباح الناتجة عن مبيعات المتاجر التقليدية سوى بنسبة 3% فقط في نفس الفترة.

وتوقع معدو الاستطلاع أن تكون تجارة السلع الإلكترونية عبر الإنترنت أحد المحفزات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث كشف الاستطلاع أن 17% من المستهلكين الألمان أصبحوا يشترون سلعا غذائية عبر الإنترنت أيضا، مقارنة بـ 8% قبل ثلاث سنوات.

بل إن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع أكدوا عزمهم شراء السلع الغذائية مستقبلا عبر الإنترنت أيضا.

#الألمان #الإنترنت

الأكثر قراءة اليوم

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

ردا على النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

فيديو: مشادة كلامية بين الطيبي ونتنياهو في الكنيست بسبب أحداث غزة

الأخبار الرئيسية

الشهيد رسمي أبو ملحوس

الاحتلال يعلن اغتياله لأحد قادة الجهاد الاسلامي الليلة الماضية

مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات وإطلاق النار على المتظاهرين

قصف

جيش الاحتلال يعلن انتهاء "خطة الحزام الاسود": قتلنا حوالي 25 مسلحا ودمرنا التالي ..

الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

ميلادينوف : "الساعات القادمة حاسمة" و يدعو لضبط النفس