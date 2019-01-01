أغلب الألمان يتسوقون عبر الإنترنت

وكالات / سما /

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن أغلب الألمان يتسوقون إلكترونيا بشكل روتيني.

تبين من خلال الاستطلاع الذي أجرته شركة "PwC" للخدمات الاستشارية ونشرت نتيجته اليوم الخميس أن ثلاثة أرباع الألمان يتبضعون مرة على الأقل شهريا عبر الإنترنت.

بل إن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع يتسوقون إلكترونيا مرة كل أسبوع.

وتبين من خلال الاستطلاع أن التسوق الإلكتروني ازداد عبر أجهزة الهاتف الذكي.

وتوقع معدو الاستطلاع استمرار تزايد التسوق الإلكتروني في السنوات المقبلة وبقاءه محفزا أساسيا للنمو الاقتصادي في ألمانيا.

وتنبأ معدو الاستطلاع ارتفاع المبيعات التي تتم عبر الإنترنت عام 2022 مرة أخرى وبنسبة 8%، في حين لن ترتفع الأرباح الناتجة عن مبيعات المتاجر التقليدية سوى بنسبة 3% فقط في نفس الفترة.

وتوقع معدو الاستطلاع أن تكون تجارة السلع الإلكترونية عبر الإنترنت أحد المحفزات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث كشف الاستطلاع أن 17% من المستهلكين الألمان أصبحوا يشترون سلعا غذائية عبر الإنترنت أيضا، مقارنة بـ 8% قبل ثلاث سنوات.

بل إن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع أكدوا عزمهم شراء السلع الغذائية مستقبلا عبر الإنترنت أيضا.