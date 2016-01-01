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الصين تعمل على توفير التدفئة النظيفة في الشتاء

الخميس 14 نوفمبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تعمل على توفير التدفئة النظيفة في الشتاء


وكالات / سما /

تدفع الصين باتجاه استخدام وقود أكثر نظافة من أجل التدفئة الشتوية في شمالي البلاد، حيث يعد حرق الفحم هو المصدر الرئيسي لتلوث الهواء.

منذ نهاية عام 2016، ظلت الصين تشجع استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من الفحم للتدفئة في فصل الشتاء، بينما عززت البلاد أيضا تطوير الطاقة النظيفة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية والطاقة النووية لضمان انخفاض الانبعاثات وانخفاض استهلاك الطاقة.

شكلت الطاقة النظيفة للتدفئة في الشتاء في شمالي الصين 50.7 في المئة في موسم التدفئة السابق، بزيادة 12.5 نقطة مئوية عن عام 2016.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة الطاقة النظيفة للتدفئة الشتوية إلى 70 في المائة بحلول عام 2021 وأن تحل محل 150 مليون طن من الفحم، وفقًا لخطة رسمية.

قال ليو يو بين، المتحدث باسم وزارة الإيكولوجيا والبيئة، إن التدفئة النظيفة هي الإجراء الرئيسي لتحسين جودة الهواء في بكين وتيانجين ومقاطعة خبي والمناطق المحيطة بها، مما يساهم بأكثر من ثُلث الجهود لتقليل كثافة جسيمات بي إم 2.5.

#الصين #التدفئة #الشتاء

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