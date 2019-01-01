جمعية البستان تفتتح دورة لمدربي الألعاب الرياضية بالتعاون مع فرنسا

القدس المحتلة / سما /

ستفتتح جمعية البستان سلوان دورة لمدربي ومنشطي الألعاب الرياضية المختلفة والمتخصصه برياضتي ( كرة اليد، وألعاب القوى) كمرحلة آولى ضمن برنامج تمكين المدربين الرياضيين في الجمعية ، ويأتي ذلك انسجاماً مع خطة الجمعية لبناء وتطوير قدرات المتخصصين باللعبة وأيضاً اللاعبين والهواه

وفي كلمة لمدير برامج الجمعية سارة عماد قراعين قالت أن الدورة تعقد بالشراكة مع الفيدرالية الفرنسية للرياضة العمالية تحت شعار الرياضة لجميع الفئات ، وأنها ستكون مكثفة على مدار خمسة أيام ويشارك بها عدد كبير من الأساتذه ومعلمي ومدربي التربية الرياضية وأن هناك برنامج مفصل قد وضع لانجاحها وستشمل تدريبات نظرية وعملية للخروج بخطة مستقبلية للمرحلة القادمة تشمل مهرجانات وفعاليات رياضية في بلدة سلوان

والبرنامج القائم على تبادل الخبرات وتطوير المهارات سيبدأ بمرحلته الاولى بإستقبال مدربين من فرنسا سيقدمون الفعاليات ويدمجون الشق النظري بتطبيق عملي ملائم للبيئة الفلسطينية والتي تعاني من نقص الملاعب المختصة وقلة المساحات الذي يجعل من هذه الدورة قيمة ومهمة لتحويل المساحات لأماكن آمنه وممكن أن تستغل للعب الأطفال

مشيرة أن هذه الدورة تستهدف الشباب والشابات من عمر صغير وصولاً إلى حملة الشهادات العليا في الرياضة وهذا ما سيضيف القوة إلى الخبرة في مجال الرياضة ، وأن هذا الشق هو جزء من رؤيا أكبر للجمعية تشمل تمكين المرأة والطفل والشباب لمجتمع صحي وخالي من العنف وقادر على تحسين بيئته وصقل مهاراته.