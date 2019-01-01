بعثة "خدمات الشاطئ" تصل الأردن بعد معاناة

غزة / سما /

وصلت بعثة نادي خدمات الشاطئ, العاصمة الأردنية "عمان", استعدادا لخوض معسكر خارجي يتخلله مباراتين وديتين أمام الفيصلي خلال الأيام المقبلة.

وعانت بعثة "البحرية" الأمرّين قبل وصولها "عمان", إذ استغرقت رحلتها أكثر من 48 ساعة منذ تواجدها في معبر رفح البري جنوب القطاع.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في الأردن حوالي أسبوعين, قبل الرجوع لقطاع غزة, تحضيرا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة, المقررة في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ حلّ ثالثا في مرحلة ذهاب دوري الممتازة برصيد 20 نقطة, بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية, و5 نقاط خلف خدمات رفح المتصدر.