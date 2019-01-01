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20 لاعباً كبيراً سيرحلون مجاناً في الميركاتو الصيفي

الخميس 14 نوفمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
20 لاعباً كبيراً سيرحلون مجاناً في الميركاتو الصيفي


وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً يستعرض قائمة اللاعبين المهمين الذين ستنتهي عقودهم في الصيف المقبل، وسيرحلون مجاناً في حال لم يوقعوا على عقود جديدة مع أنديته خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويحق لهؤلاء اللاعبين الدخول في مفاوضات مع الأندية التي تريد التعاقد معهم ابتداءً من شهر يناير القادم، دون العودة لأنديتهم المالكة، وبالتالي تصبح عملية تجديد العقد بعد ذلك معقدة للغاية.

ويعد كريستيان إريكسن نجم توتنهام هو أبرز لاعب سينتهي عقده بعد بضعة أشهر، لاسيما وأنه ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، وما زالت الصحف العالمية تؤكد اقترابه من النادي الملكي.

وسيحاول توتنهام التخلص من إريكسن في الميركاتو الشتوي لتجنب رحيله مجاناً في الصيف القادم، وهو ما ستقوم به جميع الأندية التي تملك لاعبين ستنتهي عقودهم في الصيف القادم.

ويعد يوفنتوس وتوتنهام وتشيلسي أكثر الأندية التي تملك لاعبين مهددين بالرحيل مجاناً في الميركاتو الصيفي، بينما لم تشهد القائمة تواجد أي لاعب من ريال مدريد أو برشلونة.

اللاعبون الذين ستنتهي عقودهم في صيف 2020

كريستيان إريكسن (توتنهام)

ويليان (تشيلسي)

توماس مونييه (باريس سان جيرمان)

نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد)

ستيفان سافيتش (أتلتيكو مدريد)

دريس ميرتينز (نابولي)

بليس ماتويدي (يوفنتوس)

توبي ألدرفيريلد (توتنهام)

آدم لالانا (ليفربول)

إيفير بانيجا (إشبيلية)

أوليفييه جيرو (تشيلسي)

إيزيكيل جاراي (فالنسيا)

أرتيم دزيوبا (زينت)

خوان كوادرادو (يوفتتوس)

جان فيرتونجن (توتنهام)

إيريك بيلي (مانشستر يونايتد)

ماريو جوتزه (بوروسيا دورتموند)

ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

بيدرو (تشيلسي)

نوليتو (إشبيلية)

سانتي كازورلا (فياريال)

#الميركاتو الصيفي #لاعبين

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