ماذا قال البدري بعد مغادرة صلاح لمعسكر "الفراعنة"

وكالات / سما /

علق مدرب المنتخب المصري حسام البدري على مغادرة النجم محمد صلاح لمعسكر المنتخب قبل مواجهة كينيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي سيغيب عن مواجهتي الفراعنة القادمتين أمام كينيا وجزر القمر.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة منتخب كينيا: "محمد صلاح مصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون متواجدا وتكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر، ولكن لدي البديل".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في الكاحل أثناء مواجهة فريقه الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي عقب تعرضه لتدخل "خشن" من البرازيلي فيرناندينيو لاعب وسط سيتي في الشوط الأول ولم يخرج حتى الدقيقة السابعة والثمانين.

وأضاف البدري : "لدي 24 لاعبا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يطور من مستوى اللاعبين".

وتحدث مدرب الفراعنة عن إصابة اللاعب حمدي فتحي، فقال : "كنت قلقا على حمدي فتحي، ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".

وتواجه مصر كينيا في استاد برج العرب يوم الخميس في افتتاح مباريات الفريق ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021"، ثم ستحل ضيفة على جزر القمر في الثامن عشر من الشهر الحالي ضمن التصفيات ذاتها.