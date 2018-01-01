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مفاجأة.. رونالدو قد يعود لريال مدريد في الشتاء

الخميس 14 نوفمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. رونالدو قد يعود لريال مدريد في الشتاء


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قد يغادر جدران "السيدة العجوز" خلال الانتقالات الشتوية، مع إمكانية عودته لريال مدريد مجددا.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري مدربه في يوفنتوس، وهذا ظهر جليا عند استبداله أمام ميلان (1-0) مطلع الأسبوع الجاري.

وخرج "صاروخ ماديرا" غاضبا من قرار استبداله أمام ميلان في الدقيقة 55، وذهب إلى النفق المؤدي لغرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء، بل وغادر الاستاد قبل نهاية مباراة فريقه بـ3 دقائق.

وبيّن "كالتشيو ميركاتو", أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجها إلى "اليوفي".

كما أن بداية اللاعب البرتغالي الباهتة هذا الموسم وخلافه مع ساري، سيعجّلان من مغادرته قلعة "السيدة العجوز".

يشار إلى أن رونالدو اعترض بشدة على قرار استبداله أمام ميلان, بعدما شتم مدربه ساري، قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس.

#كريستيانو رونالدو #ريال مدريد

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