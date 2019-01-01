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رسميا.. تحديد توقيت كلاسيكو الليغا

الخميس 14 نوفمبر 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. تحديد توقيت كلاسيكو الليغا


وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن توقيت مواجهة "الكلاسيكو" بين القطبين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا".

وبحسب البيان الرسمي من رابطة "الليغا"، فإن لقاء "الكلاسيكو" سيُقام يوم 18 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت إسبانيا (التاسعة بتوقيت فلسطين).

وحاولت الرابطة إقامة المباراة في توقيت مبكر، من أجل السماح للمتابعين من دول شرق آسيا بمتابعة اللقاء، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

يشار إلى أن اللقاء كان من المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الماضي في "كامب نو" معقل برشلونة، لكن تم تأجيله بسبب المظاهرات السياسية في إقليم "كتالونيا".

#كلاسيكو #الليغا #برشلونة #ريال مدريد

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