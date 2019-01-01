الوطني يواصل تدريباته في "المنامة"

المنامة / سما /

واصل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، تدريباته في العاصمة البحرينية "المنامة"، استعدادا لملاقاة اليمن الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وشهدت تدريبات "الوطني" الأخيرة، عودة المصابين والموقوفين، أبرزهم محمد درويش لاعب الوسط الذي يعود بعد تنفيذ الإيقاف في لقاء السعودية السابق، بينما أصبح مهاجمي المنتخب محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي، وعدي الدباغ مهاجم السالمية الكويتي، جاهزين لخوض اللقاء ودعم خط المقدمة.

وينظر المنتخب الفلسطيني بأهمية كبيرة لمواجهة اليمن، خاصة أن نور الدين ولد علي المدير الفني لـ"الوطني" أكد أنه لا مجال للتهاون في هذا اللقاء, لضمان حصد النقاط الثلاث.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة برصيد 4 نقاط, بفارق الأهداف أمام سنغافورة, بينما يملك اليمن نقطتين في المركز الخامس والأخير, أما لدى أوزبكستان 6 نقاط في الصدارة, بفارق نقطة أمام السعودية.