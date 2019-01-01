أبو مويس: مستعدون لاتخاذ اجراءات للاعتراف بالمؤهلات والدرجات العلمية

رام الله / سما /

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس الاستعداد لاتخاذ العديد من الإجراءات والتعديل على الأنظمة، لتسهيل عمليات الاعتراف بالمؤهلات والدرجات العلمية، بهدف تحسين عملية تنقل الطلبة والتحاقهم في مؤسسات التعليم العالي المنتشرة في العالم.

وشدد وزير "التعليم العالي" خلال كلمته، اليوم، في اجتماع وزراء التعليم العالي في العالم والذي عقد في مقر اليونسكو بباريس، لمناقشة النسخة المحدثة من الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات، استعداد فلسطين المصادقة على الاتفاقية العالمية.

وأشار أبو مويس الى ضرورة ضمان وجود سياسات فعالة على مستوى النظام العالمي وعلى مستوى الدول ومؤسسات التعليم العالي، للتغلب على معيقات الالتحاق بالتعليم العالي للمتعلمين غير التقليديين والجماعات المحرومة، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين والشعوب الأصلية.

وعلى هامش زيارته لفرنسا بحث الوزير أبو مويس مع سفير دولة فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي الرؤيا التطويرية للتعليم العالي في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والقضايا التي تواجه الطلبة الفلسطينيين أثناء دراستهم في فرنسا وبعد عودتهم الى فلسطين.

وناقش وزير "التعليم العالي" سياسة توجيه الدعم الذي تقدمه فرنسا في مجال التعليم والبحث العلمي، وسلّم رسالة للسفير الهرفي لنقلها الى وزيرة التعليم العالي الفرنسية تتضمن تطوير أوجه وأشكال التعاون ومأسسته، عبر توحيد قنواته وربطه بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وعلى صعيد آخر، التقى أبو مويس مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك،الذي وافق على تمويل مشروع لبرامج الصحافة الاعلام للخريجين، وذلك بعد اعتذار الممول الأجنبي عن تمويل المشروع، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه لتدريب الصحافيين والاعلاميين الخريجين على التقنيات المختلفة لتطوير عملهم، الى جانب اكسابهم المهارات المهنية والحياتية التي تتطلبها مهنتهم.