قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس تسعة مواطنين على الأقل من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة وهم: أدهم قنداح، ومحمد الدشت، وخليل هدبة، ومحمد الشرقاوي.

فيما جرى اعتقال لأسير سابق من بلدة برقين في محافظة جنين وهو سعيد علي قبلاوي، ومن بيت لحم اُعتقل المواطن حمزة أسامة العجوري (26 عامًا).

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من مخيم العروب وهما: رامي عبد جوابرة (23 عامًا)، وإيهاب جوابرة، ومن بلدة العيساوية في القدس المواطن محمد أبو عويس (28 عامًا).