الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين الأول الماضي

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا مقداره 0.31% خلال شهر تشرين الأول 2019 مقارنة مع شهر أيلول 2019، بواقع 1.05% في قطاع غزة، وبمقدار 0.21% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% في القدس.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان له، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 9.11%، وأسعار الدرنيات بمقدار 5.14%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.35%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.03%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 14.91%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.30%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.28%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الأول 2019 مع شهر تشرين الأول 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.59%، بواقع 1.95% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.45% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.40% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.05% خلال شهر تشرين الأول 2019 مقارنة مع شهر أيلول 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 25.23%، وأسعار الدرنيات بمقدار 12.57%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 12.00%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 10.22%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.82%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20.59%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.37%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.02%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.54%، وأسعار الغاز بنسبة 1.32%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.21% خلال شهر تشرين الأول 2019 مقارنة مع شهر أيلول 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.95%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.96%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.77%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.86%، وأسعار الغاز بمقدار 1.09%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 13.22%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 9.98%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 0.83%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.12%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر تشرين الأول 2019 مقارنة مع شهر أيلول 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.62%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 7.98%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 3.52%.