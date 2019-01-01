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الحرس الثوري الإيراني يعلق على اغتيال أبو العطا وهذا ما قاله ..

الخميس 14 نوفمبر 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يعلق على اغتيال أبو العطا وهذا ما قاله ..


غزة / سما /

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الخميس، إن "اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، يقرب الكيان الصهيوني خطوة وراء خطوة من نهايته الحتمية".

وأضاف سلامي أن "صبر العالم الإسلامي على الجرائم الصهيونية يكاد ينتهي، وهم يهيئون الظروف لسقوطهم بأيديهم من خلال مواصلة الأعمال الشريرة في المنطقة"، معتبرا أن "الأعمال الوحشية، مثل اغتيال أبو العطا تقرب الكيان الصهيوني خطوة وراء خطوة من نهايته الحتمية"، ومشددا على أن "الدفاع المشروع كان وسيبقى حقا من حقوق حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والشعب الفلسطيني ككل، في وجه الجرائم الصهيونية".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده لن تتوقف أو تتراجع في مجال القضايا الدفاعية "لأنها خط أحمر وغير قابلة للتفاوض"، مشيرا إلى أن "الصواريخ الإيرانية باتت دقيقة" والقوات الجوية سترد على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران.

وإذ اعتبر سلامي أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أنهت أسطورة حاملات الطائرات الأمريكية، لفت إلى الأساطيل الأمريكية لم تعد في مأمن في أي مكان من العالم، والأمريكيون يعلمون ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية دانت "بشدة" الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، واغتيال أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مؤكدة على "ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على جرائم الحرب في فلسطين".

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