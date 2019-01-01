التربية والتعليم تتسلم دفعة مالية جديدة من الهند لتشييد وتوسعة عدة مدارس

رام الله / سما /

تسلم وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، من ممثل الهند لدى فلسطين سونيل كومار، اليوم الخميس، تمويلاً بقيمة 900 ألف دولار؛ كدفعة ثانية لبناء مدرستين جديدتين في بلدة طمون وقرية مثلث الشهداء في قباطية، وتوسعة مدرسة جواهر لال نهرو في بلدة أبو ديس.

وأوضحت وزارة التربية أن التكلفة الإجمالية لتمويل هذه المشاريع من الحكومة الهندية؛ تبلغ مليونين و350 ألف دولار، وتأتي ضمن سياسات الوزارة؛ لتعزيز البيئة الجاذبة والمحفزة للطلبة والأطفال، وتوفير أبنية مدرسية نموذجية بمواصفات عصرية.

وثمّن عورتاني العلاقة مع الهند ودعمها لقطاع التعليم الفلسطيني؛ عبر تنفيذ عديد البرامج التطويرية، مقدماً شكره لها على هذا الدعم الذي يبرهن على روح الشراكة الأصيلة بين فلسطين والهند، خاصةً بمجال تطوير التعليم.

بدوره، عبّر كومار عن اعتزازه بالتعاون الوثيق بين البلدين، سيما فيما يتعلق بالتعليم، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة ومهنيتها في متابعة المشاريع المشتركة ومنها تشييد المدارس.