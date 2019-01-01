مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات وإطلاق النار على المتظاهرين

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير الهجرة والاستيطان، وعضو الكابينت يوأف جلانت، أن "إسرائيل لم تتعهد بشيء، وأن سياستها لم تتغير، والأحداث بالميدان هي التي تحدد".

وقال الوزير جلانت في تصريح لإذاعة الجيش صباح اليوم، "إن إسرائيل لم تتعهد بوقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة، أو وقف الإغتيالات".

وفي سياق متصل، قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت: "إن قواعد اللعبة الجديدة واضحة، وأن الجيش سوف يعمل بأريحية كاملة في قطاع غزة، بدون أي قيود".

يشار الى أن حركة الجهاد الإسلامي، وافقت على وقف اطلاق النار بعدة شروط، منها وقف الاغتيالات، واطلاق النار تجاه المتظاهرين بمسيرات العودة.