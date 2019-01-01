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الاحتلال يخطر بإخلاء أرض في سهل البقيعة جنوب شرق طوباس

الخميس 14 نوفمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء أرض زراعية في سهل البقيعة جنوب شرق طوباس.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خلات الجديعة" في سهل البقيعة، واخطرت المزارعين بإخلاء قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 دونما، تعود ملكيتها للمواطن عفيف أحمد محمد بشارات.

وأضاف أن قرار الإخلاء يطالب المواطن أيضا باقتلاع 350 شجرة زيتون، وإزالة سياج وبئر جمع مياه تبلغ سعته 70 مترا مكعبا، وغرفة زراعية، كان قد تبرع بها اتحاد جمعيات المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.

 
#الاحتلال #طوباس

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