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جيش الاحتلال يعلن انتهاء "خطة الحزام الاسود": قتلنا حوالي 25 مسلحا ودمرنا التالي ..

الخميس 14 نوفمبر 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن انتهاء "خطة الحزام الاسود": قتلنا حوالي 25 مسلحا ودمرنا التالي ..


القدس المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بعد استكمال ما اسماها "خطة الحزام الأسود"الخاصة باغتيال قائد سرايا القدس بهاء ابو العطا قبل يومين.

وزعم جيش الاحتلال استهداف نحو 25 ناشطا خلال إطلاقهم الصواريخ واستعدادهم لإطلاقها وان غزة اطلقت حوالي 450 صاروخا ." كما تم استهداف عشرات البنيات التحتية ومجمعات عسكرية فوق وتحت الأرض وأيضًا مواقع بحرية تابعة للجهاد الإسلامي ومستودعات لإنتاج الأسلحة ومخازن الأسلحة ومجمعات عسكرية ومجمعات تدريب وقوارب للقوة البحرية وفتحات الأنفاق". 

وقال جيش الاحتلال أن جميع أهداف الخطة قد تحققت "بسرعة كاملة ، خلال 48 ساعة". واضاف بيان الجيش"لدينا تحد واسع النطاق ضد إيران ،والتركيز على الجبهة الشمالية."

وجاء اعلان جيش الاحتلال كالاتي : -
➖دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ، حققت عملية "الحزام الأسود" جميع الأهداف .‬ 

➖وقف لإطلاق النار في عملية "الحزام الأسود". القائد العام للحزام الأسود هو قائد القيادة الجنوبية هرتسي هاليفي. حققت العملية أهدافها.‬

‫➖استفدنا من نافذة الفرص التي كانت لدينا في وجه التحذيرات الإيرانية للعمل ضد الجهاد الإسلامي‬.

‫➖استخدمنا جزءًا صغيرًا من القدرات ، لكننا لم نحارب حماس ، ولا حزب الله ، ولا الإيرانيين.‬

‫➖في يومين من المعركة ، أصابنا الجهاد بضربة شديدة ، وكذلك نحن مستعدون في الشمال‬.

‫➖تم إطلاق حوالي 450 صاروخًا على إسرائيل ، 60٪ تم إطلاقها الى المناطق المفتوحة ، وتم اعتراض 90٪ وفقًا لسياسة الاعتراض‬

➖بعد إعادة تقييم قيادة الجبهة الداخلية ، في منطقة غرب لكيش يمكن الذهاب إلى العمل وليس هناك حد او قيد للتجمعات والأحداث. لن تجري الأنشطة التعليمية.

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