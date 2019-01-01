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المالكي يطالب المجتمع الدولي بإدانة الاحتلال ومحاسبته في الجنائية الدولية

الخميس 14 نوفمبر 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطالب المجتمع الدولي بإدانة الاحتلال ومحاسبته في الجنائية الدولية


رام الله / سما /

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بإدانة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المالكي عقب مداخلته بمنتدى "ميدايز" في مدينة طنجة المغربية، إن انعقاد المنتدى يتزامن مع ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان اسرائيلي اسفر عن استشهاد 34 مواطنا وإصابة اكثر من 113 آخرين.

وأكد أن هذه الجرائم تؤكد من جديد ضرورة ادانة الاحتلال، وليس البحث عن تبريرات له، مشيرا إلى أن من يصدر قرار الاغتيال هو كمن يضغط على زناد البندقية، مشددا على ضرورة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنائية الدولية.

وأشار المالكي إلى أن سكوت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال يجعله مسؤول بشكل غير مباشر عن نتائجها، داعيا الى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، إضافة الى الحاجة الى مساعدته وتخليصه من الاحتلال وضمان تحصيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة.

 
#رياض المالكي #المجتمع الدولي #الاحتلال

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