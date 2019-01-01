الاحتلال يقصف أهدافًا في غزة والمقاومة تكثف من ردودها

غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل وبعد بدء منتصف الليل، سلسلة هجمات طالت أهدافًا متفرقة في قطاع غزة .

وأفاد مصادر اعلامية، أن طائرات الاحتلال استهدفت 4 مواقع للمقاومة، وعدة أراضٍ زراعية وفارغة في مناطق متفرقة من القطاع. في حين استهدف المدفعية مرصدين للمقاومة وأراضٍ حدودية .

وتسبب القصف في وقوع أضرار في المناطق المستهدفة، كما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة غزة وشمال القطاع .

وفي ذات السياق، كثقت المقاومة من ردود فعلها، واستهدفت جنوب تل أبيب وكريات ملاخي وأسدود وعسقلان وغلاف غزة بعدد كبير من الصواريخ. فيما حاولت القبة الحديدية التصدي لتلك الصواريخ .