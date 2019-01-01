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جهود تبذل لوقف العدوان..النونو: إذا ما فرضت المواجهة الشاملة فالاحتلال من سيدفع ثمنها

الخميس 14 نوفمبر 2019 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهود تبذل لوقف العدوان..النونو: إذا ما فرضت المواجهة الشاملة فالاحتلال من سيدفع ثمنها


غزة / سما /

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بغزة طاهر النونو، إن جيش الاحتلال أخذ درساً بعد الآخر بسب الجهد النوعي للمقاومة الفلسطينية في هذه الجولة.

وأكد النونو في تصريحات مباشرة له عبر قناة الأقصى الفضائية، أن العلاقة بين الفصائل في أوج قوتها وهناك وضوح وتنسيق كامل بينها، وأن غرفة العمليات المشتركة تقود الجهد النضالي، والمقاومة تخوض معركة من خط استراتيجي آخر "تكتيكي" في المواجهة.

وأضاف "المقاومة للعدو بالمرصاد ولن تصمت على الجرائم الصهيونية ولن تسمح بالتغول على الدم الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن هناك وساطات جارية من أجل وقف العدوان وتسجيل انتصار سياسي والتعاطي معها يتم وفقاُ لمصلحة شعبنا، حسمبا جاء.

وتابع "هناك جهود للوساطة يتم البحث من خلالها بكافة التفاصيل وسيتم الإعلان عنها بعد أن تنضح، وفي كل مرة كان الاحتلال يحاول فرض شروطه لكن المقاومة هي من تفرض شروطها".

ولفت إلى أنه إذا ما فرضت المواجهة الشاملة فالاحتلال هو من سيدفع ثمنها، فمجرد لجوء الاحتلال للوساطات هو دليل نجاح للمقاومة في إيلامه.

وأكد أن الكلمة النهائية خلال هذه المواجهة ستكون للمقاومة، "ولن نسمح للعدو بالاستقواء على شعبنا".

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