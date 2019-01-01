تعقيبا على تصريحات النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ستقابل الهدوء بالهدوء، وأن استمرار الصواريخ سيقابل بمزيد من الإجراءات.

وأضاف المصدر في تصريح رسمي تعقيبًا على تصريحات زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي، بالإدعاء أن الجهاد هو من يريد وقف إطلاق النار ويحاول تحريف وتشويه الانجازات الإسرائيلية. وفق زعمه.

وتابع "مطالب الجهاد تثبت أن العملية الإسرائيلية كانت ناجحة .. لقد قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 20 (إرهابيا) وألحق أضرارًا كبيرة بقدرات الجهاد .. وسوف نقابل الهدوء بهدوء واستمرار إطلاق الصواريخ سيقابل بمزيد من الإجراءات .. يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل من يحاول إلحاق الأذى بمواطنينا وجنودنا".