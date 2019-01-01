  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المقاومة من ستقول الكلمة النهائية بالمعركة وهناك معادلة حقيقية فرضت على الاحتلال!

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة من ستقول الكلمة النهائية بالمعركة وهناك معادلة حقيقية فرضت على الاحتلال!


غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي من ستقول الكلمة النهائية في هذه المعركة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم  في تصريحات متلفزة: على أن "المقاومة التي خاضت أربعة حروب هي التي سوف تضع نهاية هذه المعركة، مضيفا أن "هناك معادلة حقيقية فرضت على الاحتلال بفعل حكمة المقاومة".

وذكر برهوم أن "الاحتلال ما زال يصعد جرائمه ضد قطاع غزة ويستهدف المواطنين ما يستدعي التمسك بالوحدة في الميدان"، متابعا : "المقاومة وغرفة العمليات المشتركة اوصلت الرسالة بشكل قوي".

وأوضح برهوم  أن "الاحتلال دأب على دق الأسافين بين فصائل المقاومة والشعب والمقاومة لكنه لم ولن ينجح"، مبينا أن "المقاومة حاضرة موحدة وقوية وفاعلة بالميدان تفرض معادلاتها بكل قوة على الاحتلال".

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى وجود حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة في قطاع غزة، مردفا : "واجبنا القيمي والاخلاقي بأن نرد وندافع لكن بحكمة واقتدار كما يجري اليوم في الميدان (..) نحيي المقاومة التي تجسدت بفعل غرفة العمليات المشتركة".

الأكثر قراءة اليوم

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

أبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية بغزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

المقاومة تطلق صاروخ "كورنيت" تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

الأخبار الرئيسية

النحالة

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

ساعات حاسمة لمساعي" التهدئة".. وجهود تبذل في القاهرة

الجهاد

د. الهندي يوضح حقيقة وجود زيارة لقيادة حركة الجهاد الى القاهرة الليلة لبحث التهدئة

أبو حمزة: نتحدى العدو أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسببت بها صواريخ سرايا القدس

العدوان على غزة: ارتفاع عدد الشهداء لـ26 شهيدا وتواصل إطلاق القذائف