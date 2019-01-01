حماس: المقاومة من ستقول الكلمة النهائية بالمعركة وهناك معادلة حقيقية فرضت على الاحتلال!

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي من ستقول الكلمة النهائية في هذه المعركة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريحات متلفزة: على أن "المقاومة التي خاضت أربعة حروب هي التي سوف تضع نهاية هذه المعركة، مضيفا أن "هناك معادلة حقيقية فرضت على الاحتلال بفعل حكمة المقاومة".

وذكر برهوم أن "الاحتلال ما زال يصعد جرائمه ضد قطاع غزة ويستهدف المواطنين ما يستدعي التمسك بالوحدة في الميدان"، متابعا : "المقاومة وغرفة العمليات المشتركة اوصلت الرسالة بشكل قوي".

وأوضح برهوم أن "الاحتلال دأب على دق الأسافين بين فصائل المقاومة والشعب والمقاومة لكنه لم ولن ينجح"، مبينا أن "المقاومة حاضرة موحدة وقوية وفاعلة بالميدان تفرض معادلاتها بكل قوة على الاحتلال".

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى وجود حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة في قطاع غزة، مردفا : "واجبنا القيمي والاخلاقي بأن نرد وندافع لكن بحكمة واقتدار كما يجري اليوم في الميدان (..) نحيي المقاومة التي تجسدت بفعل غرفة العمليات المشتركة".