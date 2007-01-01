عبد الباري عطوان : كل الفلسطينيين خلف سرايا القدس التي رفعت رأسنا عاليا

غزة / سما /

أثنى الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالكترونية عبد الباري عطوان، بأداء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مقاومتها للعدو الصهيوني الذي ارتكب حماقة باغتياله قائد السرايا بهاء ابو العطا.

وقال عطوان في لقاء متلفز عبر فضائية "القدس اليوم"، مساء اليوم، :" شكراً لسرايا القدس والمقاومة ، أنتم رفعتم رؤوسنا عالياً وأعدتم القضية الفلسطينية إلى العناوين مجدداً، والشعوب العربية كلها معكم. وأضاف كل الفلسطينيين خلف سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية فارفعوا رأسكم عالياً.

وأضاف، أن العدو الصهيوني متخوف من سرايا القدس وما لديها من أسلحة لم تستخدمها بعد، وهو يعرف أن المعركة لازالت في بدايتها، مؤكداً أن سرايا القدس الذي ارتكب حماقة كبيرة سيدفع ثمنها، وغزة المحاصرة التي تصنع المعجزات ستذله.

وأكد أن الرد البطولي لسرايا القدس على حماقة نتنياهو أنعش شعوب العالم وأحراره ، لافتاً إلى أن المعركة طويلة والمسألة مسألة نَفَس طويل.

وأوضح أن نتنياهو لا يعرف الشعب الفلسطيني جيداً، وفوجئ العدو بالرد العسكري من سرايا القدس، وقبته الحديدية انهارت وثلثا الإسرائيليين في الملاجئ والعملية التعليمية تعطلت عندهم، واصفاً رد سرايا القدس بالمزلزل.

وقال:" في غزة أسود والشعب الوحيد الذي يرد على العدوان الإسرائيلي فوراً هو الشعب الفلسطيني الذي لا يخاف ولا تهمه تهديدات الاحتلال، ولديه إرادة القتال ومقاومته تمتلك إرادة قوية.

وأضاف، أن الأحمق نتنياهو جاء بنفتالي بينيت ووضعه في الواجهة ليتحمل مسؤولية ما أقدم عليه، موضحاً أن نتنياهو سقط وهو يحاول إنقاذ نفسه، ورهانه على استسلام المقاومة فشل.

ولفت إلى أن حالة الرعب التي تسيطر على الاسرائيليين جراء انهمار صواريخ سرايا القدس جعلتهم يدركون أنهم في خطر.

وعبر عبد الباري عطوان عن افتخاره ان بلدته اسدود التي هُجر منها دكت بالصواريخ وهرب منها نتنياهو مذعوراً.