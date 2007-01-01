أمن سرايا القدس يحذر من الروايات المشبوهة في حادثة اغتيال القائد بهاء ابو العطا

غزة / سما/

أكد جهاز أمن سرايا القدس التابع لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أنّ جهازه لا يزال مستمر في التحقيقات بشان حادثة اغتيال القائد بهاء أبو العطا منذُ اللحظة الاولى، عبر كافة الوحدات والدوائر الامنية.

وقال جهاز أمن السرايا، في بيان له، اليوم الاربعاء، "إنّه يتابع مع الوحدات والدوائر الامنية، في كشف أدوات الاحتلال في حادثة اغتيال بهاء ابو العطا".

واضاف أنه سيلاحق عملاء العدو لضرب أجهزته الامنية في مقتل، مؤكدًا ان هناك صولات وجولات أخرى ستذيق الاحتلال ذرعًا في فشل منظومة أمنه التي تهدد أبناء شعبنا.

وحذر الجهاز، من تداول الروايات المشبوهة مصدرها الاحتلال "الاسرائيلي"، حول اغتيال القائد ابو العطا، مشيرًا إلى أن هدف تلك الروايات هي محاولة مروجيها حرف الانظار عن اساليب العدو المستخدمة في عملية الاغتيال الجبانة.

ونفى امن السرايا اي تصريحات او بيانات قد ادلى بها في حادثة الاغتيال، مؤكدًا أن جهاز امن سرايا القدس له منصاته الاعلامية الرسمية والمتنوعة، يبث من خلالها معلوماته، وغير ذلك يبقى في دائرة الشك.





