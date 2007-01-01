الهيئة الوطنية تعلن تاجيل فعاليات جمعة "تجديد التفويض لوكالة الغوث"

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات جمعة "تجديد التفويض لوكالة الغوث" إلى الجمعة ما بعد القادمة في ظل استمرار العدوان وحفاظاً على أرواح جماهير الشعب الفلسطيني من الغدر الاسرائيلي.

وأكدت الهيئة في بيان لها، دعمها والتفافها حول "المقاومة وغرفة العمليات المشتركة والتي تواصل تحقيق ضربات نوعية في العمق الاسرائيلي وجعلت من مدن رئيسية في الكيان مدينة أشباح وأصابت الحياة بالشلل الكامل"، مؤكدة أن "كل المحاولات الخبيثة للتفرقة بين أبناء الوطن والاذرع العسكرية فاشلة ولن تحقق أهدافها".

وأوضحت "انها منذ بداية العدوان أعلنت حالة الطوارئ القصوى في كافة لجانها وأعضائها وهيئاتها، وهي في حالة تداعي وتنسيق كامل ومستمر، وهي جزء لا يتجزأ من الحاضنة الشعبية وسنداً لغرفة العمليات المشتركة".

وطالبت الهيئة الوطنية "المجتمع الدولي ومنظماته بالقيام بواجباتهم الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على وقف العدوان الصهيوني الهمجي وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين ومحاسبة قادة الكيان كمجرمي حرب".