نتنياهو: المقاومة تعلم أنها في مرمانا ونصل إلى أماكنهم بدقة

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، واتفقوا على الخطوات المقبلة.

وقال نتنياهو، إنه حدث تغيير حقيقي في المعادلة لأن قادة المقاومة الفلسطينية وعناصرها يعلمون الآن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يصل إلى أماكنهم بدقة والعمل ضدهم.

وأشار إلى أن "المقاومة تعلم أننا نستطيع أن نضعهم في مرمانا وسنضع فعلاً في مرمانا كل من يقدم على الاعتداء علينا، إنهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن نصل إلى أماكنهم بدقة جراحية".

وتابع: "نسعى إلى التصعيد ولكن سنتخذ الإجراءات التي اتفقنا عليها من أجل الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل ومواطنيها". وفق موقع عرب 48.

وأكد نتنياهو: "نحن في أوج المعركة ونأمل أنها ستكون قصيرة قدر الإمكان، لا نسعى إلى التصعيد ولكن سنقوم بكل ما يلزم من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب والمستوطنين الإسرائيليين". منوهاً إلى أن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا من شأنه تعزيز قوة الردع الإسرائيلية.