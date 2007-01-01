  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: المقاومة تعلم أنها في مرمانا ونصل إلى أماكنهم بدقة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: المقاومة تعلم أنها في مرمانا ونصل إلى أماكنهم بدقة


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، واتفقوا على الخطوات المقبلة.

وقال نتنياهو، إنه حدث تغيير حقيقي في المعادلة لأن قادة المقاومة الفلسطينية وعناصرها يعلمون الآن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يصل إلى أماكنهم بدقة والعمل ضدهم.

 وأشار إلى أن "المقاومة تعلم أننا نستطيع أن نضعهم في مرمانا وسنضع فعلاً في مرمانا كل من يقدم على الاعتداء علينا، إنهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن نصل إلى أماكنهم بدقة جراحية".

وتابع: "نسعى إلى التصعيد ولكن سنتخذ الإجراءات التي اتفقنا عليها من أجل الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل ومواطنيها". وفق موقع عرب 48.

وأكد نتنياهو: "نحن في أوج المعركة ونأمل أنها ستكون قصيرة قدر الإمكان، لا نسعى إلى التصعيد ولكن سنقوم بكل ما يلزم من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب والمستوطنين الإسرائيليين". منوهاً إلى أن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا من شأنه تعزيز قوة الردع الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!

قناة عبرية : حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

أبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية بغزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

الأخبار الرئيسية

ساعات حاسمة لمساعي" التهدئة".. وجهود تبذل في القاهرة

الجهاد

د. الهندي يوضح حقيقة وجود زيارة لقيادة حركة الجهاد الى القاهرة الليلة لبحث التهدئة

أبو حمزة: نتحدى العدو أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسببت بها صواريخ سرايا القدس

العدوان على غزة: ارتفاع عدد الشهداء لـ26 شهيدا وتواصل إطلاق القذائف

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو