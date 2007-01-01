البحرين: الرجوب يضع أبو الغيط في صوة آخر المستجدات خاصة العدوان على غزة

المنامة /سما/

وضع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، اليوم الاربعاء، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ امس الثلاثاء على قطاع غزة، وأدى الى استشهاد وجرح عشرات المواطنين العزل.

وجاء لقاء الرجوب وابو الغيط الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، على هامش أعمال المنتدى العالمي الثالث لروّاد الأعمال والاستثمار الذي يعقد بالتوازي مع المؤتمر الـ18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفهما البحرين.

وحذر الرجوب خلال اللقاء من الغطرسة الاسرائيلية والمجازر الوحشية التي ترتكبها باعتى الاسلحة والترسانة العسكرية بحق شعبنا الفلسطينيى في قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكداً ان هذه السياسات الاجرامية والاغتيالات الوحشية بحق شعبنا ومناضلينا لن تقود الا الى مزيد من الدماء والدمار في المنطقة، وتقويض اي فرصة لحقن الدماء والحلول السلمية.

كما أكد الرجوب خلال اللقاء أهمية الدعم العربي المقدم لشعبنا في كافة المناحي السياسية والثقافية والمالية بهدف تعزيز صمودنا، وتحصين بيتنا الداخلي، وضرورة ان ينصب جزء من هذا الدعم باتجاه دعم العملية الديموقراطية وإجراء الانتخابات التي دعا إليها سيادة الرئيس محمود عباس، الذي يعتبر في هذه الفترة الحرجة والدقيقة التي نمر بها صمام أمان لقضيتنا، وأوضح أن مبادرة السيد الرئيس لاجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية تحظى بأجماع وطني، وطالب بتكثيف الضغط العربي اللازم لتشمل تلك الانتخابات القدس المحتلة وقطاع غزة.