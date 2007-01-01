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قوات الاحتلال تنصب حواجز فجائية في محافظة الخليل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تنصب حواجز فجائية في محافظة الخليل


الخليل / سما /

 نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، عدة حواجز عسكرية فجائية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن تلك القوات، أقامت حاجزاً على المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالقرب من جسر حلحول، وآخر على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة خرسا جنوب غرب الخليل، وأوضحت المصادر، أن جنود الاحتلال المتمركزين على هذه الحواجز، تعمدوا إيقاف المركبات، وإخضاعها للتفتيش والتدقيق في بطاقات هويات المواطنين، مخلفة أزمة مرورية وإعاقة في حركة المواطنين.

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