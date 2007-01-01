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اللواء إياد بركات يلتقي سفير جمهورية سلوفاكيا في دولة فلسطين ميروسلاف هاسيك

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء إياد بركات يلتقي سفير جمهورية سلوفاكيا في دولة فلسطين ميروسلاف هاسيك


رام الله / سما /

 أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة، التقى اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله سفير جمهورية سلوفاكيا في دولة فلسطين السيد (ميروسلاف هاسيك)، والوفد المرافق له: نائب السفير السيد سامي بيغي، ومدير ة دائرة أوروبا الشرقية السيدة المستشارة مرفت حسن، ومسؤول ملف دول الفيشيغراد السيد محمود الشيخ في وزارة الخارجية والمغتربين.   

وأوضح البيان، أن اللواء بركات رحب بهذه الزيارة التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات، ووضح للسفير (ميروسلاف هاسيك) آلية عمل الجهاز التي تتركز بالحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي وتحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة، ومراحل تأسيس وتتطور الجهاز والإمكانيات واللوجستيات المتاحه للقيام بالأعمال المنوطه به.

وأضاف البيان، أن الوفد قام بجولة لكافة إدارات وأقسام المقر العام للجهاز؛ للتعرف إلى آليات العمل. 

وأكد البيان، أن السفير السلوفاكي شكر اللواء بركات على حسن الإستقبال وثمن جهود الجهاز، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات بين دولتي فلسطين وسلوفاكيا.

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